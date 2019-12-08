Россия и Китай обсуждают план создания на Хайнане совместного анимационного медиацентра

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Производители анимационного кино из России и Китая обсуждают возможность создания в южной китайской провинции Хайнань медиацентра для обмена опытом и совместного производства. Об этом сообщила ТАСС директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

"На острове Хайнань мы уже начали обсуждать возможность создания совместного медиапарка, медиахаба", - сказала Мастусова. "В России на базе киностудии "Союзмультфильм" сейчас создается анимационный технопарк, и мы бы хотели поделиться нашим опытом, организовать совместные производственные программы, программы подготовки кадров и все, что было бы интересно двум сторонам", - пояснила она.

На вопрос о сроках создания такого центра директор ассоциации ответила, что пока проект находится на стадии обсуждения. "Еще должна быть проделана огромная работа по привлечению и подготовке китайских специалистов", - указала она.

Ирина Мастусова приняла участие в Форуме российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа, который состоялся в рамках проходящего в городе Санья (провинция Хайнань, юг КНР) 1-8 декабря II Международного кинофестиваля острова Хайнань.