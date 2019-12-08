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Новый год и Рождество - 2020

KFC начала продавать поленья с запахом жареной курицы

Акция приурочена к началу рождественского сезона

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC начала на этой неделе продавать в США топливные брикеты для камина в виде поленьев, которые при горении распространяют запах жареной курицы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Акция приурочена к началу рождественского сезона. В компании сообщили, что в период зимних праздников в прошлом году поленья с запахом курицы пользовались огромным спросом в США и были распроданы в течение нескольких часов. Как заверили в KFC, в этом году топливные брикеты выпустили в продажу по просьбам тысяч потребителей. Число поленьев ограничено, отмечается в заявлении.

KFC проводит эту акцию совместно с компанией Enviro-Log. Она является одним из крупнейших в США производителей топливных брикетов для каминов или костров. Компания также специализируется на переработке картона.

Поленья с запахом курицы, как отмечают в KFC, произведены из материалов, полученных в результате переработки. Брикеты сгорают в течение 2,5-3 часов. В компании предупреждают, что при этом у окружающих может возникнуть сильное желание поесть жареной курицы.

KFC базируется в городе Луисвилл (штат Кентукки). Она была основана в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Эта торговая сеть специализируется на блюдах из курицы и считается одной из крупнейших в мире. Она насчитывает свыше 20 тыс. торговых точек. Рестораны быстрого питания этой сети можно найти почти в 140 странах, в том числе в России.

Теги
СШАРоссияНовый год и Рождество - 2020
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