Париж готов обратиться в ВТО из-за возможных пошлин Вашингтона на французские товары

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Франции готовы обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу возможных пошлин США на французские товары. Об этом заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы считаем, что эти санкции незаконные", - сказал министр в эфире телеканала France 3. "США нам говорят о дискриминации в отношении американских компаний, что именно поэтому принимают санкции против нас, но я оспариваю это", - сказал Ле Мэр. "Мы готовы обратиться к международному правосудию, то есть к ВТО, потому что наше национальное цифровое налогообложение затрагивает не только американские, но и европейские, и французские, и китайские компании", - заявил Ле Мэр.

"Я отрицаю то, что наше налогообложение носит дискриминационный характер, о котором говорит американская администрация. Я также отрицаю эти санкции, потому что они не основаны на законной базе", - подчеркнул министр.

Ранее в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень товаров, которые могут быть обложены пошлинами, вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100%.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.