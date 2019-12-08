Кудрин сообщил о закрытии нескольких проектов Комитета гражданских инициатив

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ), председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о закрытии ряда проектов комитета в связи с сокращением финансирования и оптимизацией структуры управления. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Ежегодно портфель проектов КГИ пересматривается. В наступающем году закрывается некоторое количество старых проектов, в том числе в связи с сокращением финансирования <...> Сейчас курс - на увеличение числа грантодателей, краудсорсинг. Одновременно оптимизируется и структура управления фондом - часть работ уходит на аутсорсинг", - написал он, добавив, что считает такую ситуацию нормальной для любой общественной организации, и работа комитета будет продолжена. Кудрин отметил, что проекты КГИ - премия "Гражданская инициатива" и Общероссийский гражданский форум - являются крупнейшей независимой платформой для гражданского общества, которую необходимо сохранять и расширять.

В воскресенье издание РБК сообщило о прекращении работы большей части программ КГИ и сокращении сотрудников организации. В частности, собеседники издания рассказали о закрытии ряда программ фонда "Диалог", который был создан для поддержки инициатив КГИ. Причиной сворачивания программ комитета издание назвало сокращение финансирования от главного спонсора фонда - "Норильского никеля".

"Норникель" финансировал ряд проектов КГИ, самостоятельно выбирая те проекты, участие в которых им было бы интересно. В наступающем году "Норникель" отказался от продолжения финансирования некоторых старых проектов - среди них "Университет КГИ", который курировал Евгений Гонтмахер, а также ОГФ. Вместе с тем "Норникель" сохраняет финансирование нескольких прежних проектов. Новые проекты - не обсуждались вообще", - прокомментировал эту информацию Кудрин.

В заявлении от имени директора и заместителя директора фонда "Диалог" на сайте КГИ говорится о том, что фонд сохранит в своем портфеле премию "Гражданская инициатива" и ОГФ, а также проекты, связанные с развитием местных сообществ. Также было отмечено, что основной задачей на ближайшее время является формирование постоянного ядра сторонников, которые обеспечат устойчивое развитие форуму и премии.

О комитете

Комитет гражданских инициатив - это сообщество экспертов, объединившихся вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов. С заявлением о создании Комитета гражданских инициатив 5 апреля 2012 года выступила инициативная группа из 35 человек во главе с Алексеем Кудриным.

С сентября 2017 года поддержку деятельности комитета осуществляет "Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив", который через год был переименован в Фонд развития гражданских инициатив "Диалог". Фонд является организатором и администратором научно-исследовательской, информационно-аналитической и консультативной работы комитета.