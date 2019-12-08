Рапота заявил, что Союзное государство требует гармонизации Налогового кодекса

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Григорий Рапота считает, что в СГ требуют решения ряд вопросов, таких как гармонизации Налогового кодекса, без которых создание единого экономического пространства невозможно. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" .

"В частности, создание единого экономического пространства невозможно без гармонизации того же Налогового кодекса, - сказал Рапота. - Очень важные темы - антимонопольное законодательство, отношение государства и бизнеса, политика в области предоставления субсидий. Желательно, чтобы это тоже было гармонизировано". По его словам, у стран есть еще нерешенные вопросы в сфере социальной политики, медицинского обслуживания. "Например, сейчас стороны высказали пожелания по поводу вопроса об оказании медпомощи студентам - а их много: как российских в Беларуси, так и белорусских - в России. Мы углубляемся уже в специфические темы", - добавил Рапота.

Он назвал ключевые темы, по которым двум странам предстоит поработать для совершенствования интеграции в соответствии с требованиями времени. "Думаю, что будущее Союзного государства - в единении усилий, общей созидательной деятельности. Должны быть большие совместные проекты, - сказал Рапота. - Это и совместное совершенствование транспортной инфраструктуры, которая должна соответствовать стандартам XXI века, и работа над созданием лекарственных препаратов, лечением самых серьезных заболеваний, и природоохранная деятельность, экология". По его словам, интересная тема - это совместное освоение Арктики.

Рапота отметил, что, если будут подготовлены стоящие, полезные для экономики, науки обеих стран программы, то уместно будет ставить вопрос об увеличении союзного бюджета. "Но для этого надо хорошо подготовиться, заявки есть - порядка десятка тем прорабатывается. В области высоких технологий, медицины, космоса, электроники и т.д. Если удастся аргументированно представить наши запросы главам правительств и государств, можно надеяться на то, что на них тоже будет какое-то финансирование", - сказал он.

8 декабря Белоруссия и Россия отмечают 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства.