"Известия": российские авиакомпании могут столкнуться с нехваткой пилотов с 2021 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании уже в 2021-2023 годах рискуют столкнуться с проблемой нехватки пилотов, восполнить которую учебные заведения не смогут. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на профсоюз летного состава (ПЛС) России.

"Уже в 2021-2023 годах мы столкнемся с негативной тенденцией по нехватке летного состава. В целом в ближайшие 10 лет дефицит составит те самые 550-600 человек", - пояснил изданию глава ПЛС России Мирослав Бойчук. Он также добавил, что сегодня в стране около 3580 пилотов в возрасте от 50 до 60 лет, в то время как в предыдущий десятилетний период летчиков данной возрастной категории было примерно на 600 человек меньше. В связи с этим количество специалистов, отправляющихся на заслуженный отдых, будет ежегодно на 40-50 человек больше, чем сейчас, заключает Бойчук.

По мнению главы ПЛС, действующие учебные заведения при нынешнем количестве курсантов также не смогут перекрыть так называемую "кадровую яму", поскольку всего в год в России выпускают примерно 730 пилотов, а уже через несколько лет потребность в летчиках может возрасти до 800 и более человек. Как сообщил "Известиям" Бойчук, решить сложившуюся проблему будет достаточно сложно, поскольку для ликвидации намечающейся нехватки кадров необходимо было еще 3-4 года назад увеличить набор в учебные заведения на 20-30 человек ежегодно.

В то же время потребность авиаперевозчиков в пилотах растет из года в год. По данным издания, в Росавиации вычислили, что в 2020-м году потребность авиакомпаний в летчиках вырастет до 828 человек, в 2021-м - до 837, а в 2022-м - до 873. При этом, как пояснил "Известиям" Бойчук, "сейчас практически все выпускники училищ и авиационных вузов, у которых нет задолженности по налету часов, трудоустроены".

Источник газеты, близкий к Росавиации, сообщил, что в ведомстве признают проблему подготовки летных кадров и в целом поддерживают инициативы ПЛС. Более того, в Росавиации считают недостаточным объем бюджетного финансирования, и ведомство совместно с Минтрансом уже подготовило предложения о приведении зарплаты летно-инструкторского состава к сопоставимой с оплатой труда пилотов авиакомпаний.