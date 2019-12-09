В Бурятии не согласились с выводами Минфина о неэффективности налоговых льгот для бизнеса

УЛАН-УДЭ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Бурятии не согласились с выводами Министерства финансов РФ о неэффективности налоговых льгот для бизнеса, применяемых в республике. Методика оценки не учитывает региональные особенности и долгосрочный эффект налоговых преференций, сообщили ТАСС в Министерстве экономики Бурятии.

В конце ноября газета "Известия" со ссылкой на расчеты Министерства финансов РФ сообщила, что преференции для бизнеса по налогу на прибыль и имущество по итогам 2018 года оказались неэффективными в 25 субъектах России. Из-за послаблений по налогам региональные бюджеты недополучили 211 млрд рублей. По данным Минфина, льготы для бизнеса по налогу на прибыль "в полном объеме признаны неэффективными" в 15 регионах, в том числе в Бурятии.

"При проведении данной оценки применялась федеральная методика, которая, по нашему мнению, носит формализованный характер, не учитывает дифференциацию по регионам и рост экономических показателей организаций, на которые оказывает влияние предоставляемая льгота. Также не учитывается, что эффект от льгот на инвестиционные цели носит отложенный характер", - сообщили в Минэкономики Бурятии.

В 2018 году в республике общий объем налоговых преференций, предоставленный в рамках регионального законодательства, составил 826,7 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом, их объем увеличился в 2,5 раза за счет новых налоговых льгот для движимого имущества (железнодорожного подвижного состава) и для налогоплательщиков, зарегистрированных в республике после 1 января 2018 года и осуществляющих отдельные виды деятельности в сфере железнодорожного транспорта.

"Эти льготы вводились с целью увеличения налогового потенциала за счет привлечения в республику новых налогоплательщиков, - отметили в министерстве. - В результате изменений регионального налогового законодательства на территории республики зарегистрировались организации, входящие в группу крупнейших железнодорожных операторов по перевозке грузов. За счет данных налогоплательщиков бюджет республики в 2018 году пополнился более чем на 1 млрд рублей".

За 2018-2019 годы бюджет республики за счет новых налогоплательщиков пополнился на 1,8 млрд рублей. Льготы также предоставлялись организациям, реализующим инвестиционные проекты, организациям, осуществляющим обработку отходов резины, организации, содержащей объекты инфраструктуры особой экономической зоны, а также субъектам малого и среднего бизнеса. "В целом за счет оказания господдержки в виде мер налогового стимулирования получателями льгот в 2018 году выпущено продукции на сумму 7,2 млрд рублей, инвестировано в основной капитал 1,7 млрд рублей, обеспечена занятость 1,6 тыс. человек и создано 32 новых рабочих места. На 1 рубль налоговых льгот дополнительно получено в консолидированный бюджет республики 1,7 рублей налогов", - сообщили в министерстве.

Налоговые льготы в Бурятии

Эффективность льгот для инвесторов доказана временем, отметили в Минэкономики Бурятии. "За период с 2010 по 2018 годы на 1 рубль предоставленных льгот привлечено 14,7 рублей инвестиций, это порядка 20 млрд рублей. Кроме того, создано более 800 новых рабочих мест, дополнительный прирост налогов в консолидированный республиканский бюджет составил 1,2 рубля на каждый рубль поддержки (1,8 млрд рублей)", - уточнили в министерстве.

Правительство Бурятии ежегодно проводит работу по пересмотру налоговых льгот на основе оценки их эффективности. И те льготы, которые показали отрицательный бюджетный эффект, отменяются.

"Вместо неэффективных льгот вводятся новые налоговые преференции, от которых мы ожидаем отдачу в виде бюджетного эффекта в перспективе, - отметили в Минэкономики республики. - Приоритет отдается стимулирующим налоговым льготам, действие которых направлено на расширение налогового потенциала и стимулирование инвестиционной деятельности в регионе. Такие льготы у нас в республиканском законодательстве предусмотрены и предоставляются на конкурсной основе. Например, это льготы для инвесторов по налогу на прибыль и по налогу на имущество организаций".

Льготы на будущее

Еще не заработали, но планируются к применению в ближайшем будущем льготы для управляющих компаний и резидентов технопарков, для организаций, заключивших концессионные соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве с правительством республики, а также для резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

"В этом году мы ввели новую льготу для участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", - сообщили в Минэкономики региона. Бурятия является участником нацпроекта с 2019 года, к концу 2021 года в реализацию проекта будет вовлечено 18 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.