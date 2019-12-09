В России утвердили первые шесть ГОСТов на "зеленую" продукцию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первые шесть национальных стандартов на "зеленую" продукцию, разработанных и подготовленных Роскачеством совместно с научными и отраслевыми объединениями, утверждены в Росстандарте. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"В России продолжается реализация плана мероприятий по разработке национальных стандартов на сельхозпродукцию, при производстве которой минимизирован ущерб окружающей среде. Данный план выполняется в соответствии с поручением президента РФ по созданию отечественных защищенных брендов с соответствующими характеристиками. Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями разработало и подготовило шесть национальных стандартов на "зеленую" продукцию, они утверждены в Росстандарте", - отмечается в сообщении.

В организации напомнили, что в августе 2019 года Росстандарт выпустил приказ о создании проектного технического комитета по стандартизации "Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", председателем которого стала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Одной из задач технического комитета является разработка стандартов на "зеленую" продукцию: с помощью данных стандартов производители смогут подтверждать, что они переходят от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему рачительному использованию ресурсов, а также применять маркировку, которая является отличительным признаком "зеленой" продукции. Роскачество разрабатывает данные стандарты совместно с Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха", Научно-исследовательским институтом по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова" (АО "НИУИФ") и другими.

Сейчас, как сообщили в Роскачестве, в России утверждены следующие зеленые стандарты: "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Термины и определения"; "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Оценка соответствия"; "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Производство, транспортирование и хранение"; "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Удобрения минеральные. Общие технические условия"; "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Общие требования"; "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Удобрения минеральные. Методы определения свинца, кадмия, мышьяка, никеля, ртути, хрома (VI), меди, цинка и биурета".

Система интегрированного сельского хозяйства

По словам Саратцевой, разработка стандартов на зеленую продукцию - важный этап в рамках создания системы интегрированного сельского хозяйства. "Утвержденные стандарты - большой шаг в направлении сокращения негативного влияния производства и потребления на окружающую среду, климат, природные ресурсы и здоровье человека. Новые стандарты являются частью стратегии по развитию интегрированного сельского хозяйства и повышению качества отечественной пищевой продукции в целом, в том числе с целью роста экспортной конкурентоспособности российских зеленых брендов. При разработке российских ГОСТов учитывался европейский и международный опыт стандартизации в сфере "точного" сельского хозяйства, а также регламенты Евросоюза "Об экологическом знаке Европейского Союза", - приводятся в сообщении ее слова.