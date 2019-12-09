"Болгарский поток" готов принимать газ из "Турецкого потока" с 1 января

СОФИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток". Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "24 часа" исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с "Болгарским потоком". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", - сообщил Малинов.

Глава болгарской газовой компании рассказал, что прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода "Болгарский поток" протяженностью 308 километров завершится к 31 мая. После этого поставки по газопроводу смогут осуществляться в объеме 8,75 млн кубометров газа в день. До этого газ через территорию Болгарии будет проходить по существующей газотранспортной сети.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. В ноябре премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что газ начнет поступать по газопроводу "Турецкий поток" из Болгарии в Сербию до мая 2020 года.