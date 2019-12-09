Россия и КНДР обсудили поставки оборудования для модернизации электростанций

ПХЕНЬЯН, 9 декабря. /ТАСС/. Представители Минэнерго России и Минэнергопрома КНДР обсудили в Пхеньяне вопрос поставки оборудования для модернизации электростанций народной республики. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"Стороны рассмотрели итоги взаимодействия в текущий период и договорились продолжать сотрудничество в сфере обмена опытом и обучения специалистов для проектирования, строительства и эксплуатации электрических сетей напряжением 500 кВ, а также в области поставок российскими компаниями оборудования и материалов, необходимых для ремонта и реконструкции действующих ГЭС и ТЭС КНДР", - говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что 6 декабря в Пхеньяне прошло четвертое заседание российско-корейской совместной рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики. В переговорах приняли участие заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын и замминистра электроэнергетической промышленности КНДР Чжу Ён.

"Все двусторонние связи наши энергетики выстраивают в строгом соответствии с требованиями, установленными указами президента Российской Федерации, принятыми во исполнение известных резолюций Совета Безопасности ООН", - резюмировало посольство.