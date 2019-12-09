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Чайка пообещал рейды прокуратуры в регионы, где бизнес жалуется на правоохранителей

Генпрокурор также напомнил, что в сентябре провел личный прием предпринимателей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор Юрий Чайка пообещал рейды прокуратуры в регионы, где предприниматели чаще всего жалуются на давление со стороны правоохранительных органов.

Генпрокурор напомнил, что в сентябре провел личный прием предпринимателей во Владивостоке, а в ноябре - в Екатеринбурге. "Одним из итогов нашей встречи стал выезд комиссии Генпрокуратуры с комплексной проверкой в Челябинск по жалобе предпринимателей как раз на силовое давление, - сообщил Чайка в интервью газете "Коммерсантъ". - На следующий год уже запланировано несколько аналогичных мероприятий в разных регионах стран".

"Проблема силового давления на бизнес не уходит сегодня с повестки. Мы видим это не только по результатам надзора за следствием. Эта тема буквально лейтмотивом проходит по жалобам предпринимателей", - отметил Чайка. По его словам, только в этом году прокурорами отменено 130 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей. Кроме того, из 220 рассмотренных в этом году судами ходатайств об избрании арестов бизнесменам практически каждое десятое не было поддержано прокурорами и не удовлетворено судами.

"Также прокуроры ставили вопрос о предельно серьезной ответственности следователей, которые возбуждали эти уголовные дела, но пока реакции нет", - заметил он.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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