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Эксперты прогнозируют, что расходы россиян на связь могут увеличиться на 17-18%

Как говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review, операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Расходы населения РФ на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%. Как говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review, удорожание будет связано, в частности, с необходимостью мобильных операторов исполнять требования "пакета Яровой" и закона об устойчивом Рунете.

Отмечается, что операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года. "Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее", - считают эксперты.

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Наибольший рост расходов на связь ожидает абонентов, пользующихся архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц.

В частности, эксперты считают, что подорожание услуг связи будет связано с расходами операторов на исполнение требования законодательства в сфере хранения персональных данных, в том числе "пакета Яровой" и закона об устойчивой работе Рунета. Кроме того, влияние может оказать повышение ставки НДС в 2019 году и отмена внутрисетевого роуминга, а также реализация новых инициатив по отмене международного роуминга с рядом стран ближнего зарубежья.

Кроме того, аналитики не исключают повышения расходов компаний в связи с проведением аукционов по выделению частот для развития 5G. По мнению экспертов, реализация пакета частот миллиметрового диапазона обойдется компаниям в 50-60 млрд рублей.

При этом в краткосрочной перспективе, отмечается в исследовании, операторы также понесут расходы, связанные с ежегодным подорожанием товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов, что также скажется на тарифах на связь. В частности, это касается электроэнергии (рост на 5-10% в течение года) и горюче-смазочных материалов (рост на 4-5%), динамики российской валюты (3-4%), от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети.

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