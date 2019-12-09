Суд арестовал недвижимость, принадлежащую компаниям экс-мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока наложил арест на недвижимость трех предприятий в качестве обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему мэру города Игорю Пушкареву, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю.

"В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом Владивостока, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент" (входят в группу "Востокцемент"). В настоящий момент судебные приставы проводят комплекс мер, направленный на незамедлительное исполнение требований исполнительных документов", - сообщили в пресс-службе.

Советский районный суд Владивостока назначил на 10 декабря подготовительное заседание по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с Пушкарева и его компаний.

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом установлено, что в 2009-2015 годы мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока (МУПВ) "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент". В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.