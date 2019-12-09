Опрос: четверть российских компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый работодатель в России планирует повышать зарплаты своим сотрудникам в 2020 году, не будут увеличивать оклады 35% работодателей. При этом только 19% опрошенных россиян рассчитывают на увеличение зарплаты в новом году, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Работа.ру.

"Уверенность в повышении зарплат работникам российских компаний выразили 25% опрошенных работодателей. При этом 35% респондентов ответили, что их компании не планируют увеличивать оклад персонала. 40% представителей российских компаний не смогли дать однозначного ответа", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что среди работников повышения зарплаты ожидают только 19% опрошенных. Почти половина (45%) затруднились с ответом, а 36% уверены, что их работодатель не будет повышать зарплаты в 2020 году.

"Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и найм новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала", - прокомментировал заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Александр Ветерков. Как отметили в пресс-службе сервиса, в конце 2018 года повышать зарплаты планировали только 18% работодателей.

Опрос проводился в ноябре 2019 года среди 1000 представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, а также 4000 граждан старше 18 лет по всей территории РФ.