Порошенко переписал на сына свой крупнейший актив в аграрном бизнесе

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко передал сыну Алексею права на компанию "Укрпроминвест-Агро", которая ведет сельскохозяйственную деятельность на 120 тыс. га земли. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований Украины.

Кроме того, сын экс-президента стал конечным выгодоприобретателем в компании "Группа Агропродинвест", основателем которой выступает "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в нее фирм, в частности, "ПК Подолье", "ПК Заря Подолья", "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", "Днипроагролан", "Иванковцы", "Мас-Агро", "Правобережное" и "Прогресс-НТ".

"Укрпроминвест-Агро" - вертикально-интегрированная агропромышленная компания, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Она ведет деятельность в шести областях в центре и на севере Украины.

В ноябре Алексей Порошенко вместо отца стал бенефициарным владельцем части бизнеса кондитерской компании Roshen, а также получил от него почти 10% акций в Международном инвестиционном банке. По состоянию на 6 ноября Порошенко-младший значился владельцем Центрально-Европейской кондитерской компании (ЦЕКК). В реестре указано, что контроль над ЦЕКК перешел к нему после получения прав на нидерландскую Roshen Europe, которая владеет 85% ЦЕКК.

Эксперты считают, что бывший президент Украины переписывает активы на сына в связи с открытием против него ряда уголовных дел. Ранее в Госбюро расследований Украины сообщали, что против экс-главы государства открыто 11 уголовных дел. Киевский суд уже дал ведомству доступ к информации о суммах зарплаты, доходах и уплаченных Порошенко страховых взносах за пять лет.