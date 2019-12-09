{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порошенко переписал на сына свой крупнейший актив в аграрном бизнесе

Также сын экс-президента стал конечным выгодоприобретателем в компании "Группа Агропродинвест"
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко Петр Сивков/ТАСС
Описание
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко передал сыну Алексею права на компанию "Укрпроминвест-Агро", которая ведет сельскохозяйственную деятельность на 120 тыс. га земли. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований Украины.

Кроме того, сын экс-президента стал конечным выгодоприобретателем в компании "Группа Агропродинвест", основателем которой выступает "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в нее фирм, в частности, "ПК Подолье", "ПК Заря Подолья", "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", "Днипроагролан", "Иванковцы", "Мас-Агро", "Правобережное" и "Прогресс-НТ".

"Укрпроминвест-Агро" - вертикально-интегрированная агропромышленная компания, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Она ведет деятельность в шести областях в центре и на севере Украины.

В ноябре Алексей Порошенко вместо отца стал бенефициарным владельцем части бизнеса кондитерской компании Roshen, а также получил от него почти 10% акций в Международном инвестиционном банке. По состоянию на 6 ноября Порошенко-младший значился владельцем Центрально-Европейской кондитерской компании (ЦЕКК). В реестре указано, что контроль над ЦЕКК перешел к нему после получения прав на нидерландскую Roshen Europe, которая владеет 85% ЦЕКК.

Эксперты считают, что бывший президент Украины переписывает активы на сына в связи с открытием против него ряда уголовных дел. Ранее в Госбюро расследований Украины сообщали, что против экс-главы государства открыто 11 уголовных дел. Киевский суд уже дал ведомству доступ к информации о суммах зарплаты, доходах и уплаченных Порошенко страховых взносах за пять лет.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
Реклама на ТАСС
Фармкомплекс "Р-Фарм" в Азербайджане выйдет на полную мощность в 2020 году
Строительство комплекса началось в 2016 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС