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Юрий Топунов назначен вице-президентом Visa в России

Он займется реализацией продуктовой стратегии в рамках обновленной организационной структуры

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная платежная система Visa объявила о назначении Юрия Топунова на должность вице-президента и руководителя департамента продуктов компании в России. На этом посту он займется реализацией продуктовой стратегии в рамках обновленной организационной структуры, следует из пресс-релиза платежной системы.

Ранее эту должность занимал Станислав Исмагилов, который теперь возглавит направление компании по развитию трансграничных платежей и переводов в регионе CEMEA в штаб-квартире Visa в Дубае.

Как отмечается в пресс-релизе, Топунов обладает большим опытом работы в крупнейших российских и зарубежных банках, среди которых Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк и Citibank, где он занимался управлением и развитием розничных банковских продуктов. Его обширная экспертиза в области розничных продуктов на финансовом рынке позволит Visa успешно реализовать обновленную стратегию, считают в компании.

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Россия
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