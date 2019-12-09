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Астраханская область направила заявку в Минэкономразвития на создание портовой ОЭЗ

В частности, власти региона рассчитывают, что получение статуса будет способствовать созданию условий для контейнерных перевозок

АСТРАХАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области направили заявку в Минэкономразвития РФ на создание портовой особой экономической зоны (ОЭЗ), которая позволит загрузить мощности астраханских портов и развивать портовую инфраструктуру, сообщили в понедельник ТАСС в региональном министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов.

Создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ обсуждалось в мае на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием президента РФ Владимира Путина, он поручил проработать этот вопрос и попросил не затягивать его решение. Сейчас астраханские порты Оля и Астрахань загружены всего на 15-20% - их общий грузопоток составляет примерно 2,5-3 млн тонн грузов в год.

"Состоялся важный этап совместной работы сразу нескольких астраханских министерств, ОЭЗ "Лотос", портов <…> Подана заявка в Минэкономразвития России на создание портовой особой экономической зоны в Астраханской области", - сказали в министерстве, не уточнив сроки рассмотрения заявки.

Власти региона рассчитывают, что налоговые преференции и льготы позволят "переориентировать большие грузопотоки и загрузить мощности астраханских портов". Кроме того, получение статуса позволит развивать портовую инфраструктуру, речь идет о создании условий для контейнерных перевозок.

По данным регионального министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов, проект портовой ОЭЗ планируется реализовывать в течение нескольких лет, ориентировочно до 2024 года. Задача на первоначальном этапе - в 2021-2022 годах - запустить портовую зону на действующей инфраструктуре морского порта Оля. Еще через несколько лет при развитии грузооборота планируется построить новый порт, документально он будет входить в границы порта Оля. В итоге в регионе должен быть создан крупнейший на Юге России контейнерный хаб.

Портово-логистическая компания (ПЛК) "Каспий" (Астраханская область) планирует вложить не менее 15 млрд рублей в строительство порта для обработки контейнерных грузов на территории портовой ОЭЗ. На полях "Транспортной недели" в ноябре этого года было подписано соглашение о реализации данного проекта между Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), ПЛК "Каспий" и ПАО ОЭЗ "Лотос". Также в Москве были подписаны соглашения с несколькими потенциальными резидентами портовой ОЭЗ, которые планируют построить логистический центр по перевалке и транспортировке грузов, таможенно-логистический комплекс и центр антимикробной обработки сырья.

Теги
РоссияАстраханская область
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