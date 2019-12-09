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Фармкомплекс "Р-Фарм" в Азербайджане выйдет на полную мощность в 2020 году

Строительство комплекса началось в 2016 году

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Совместный фармацевтический комплекс "Р-Фарм" в Азербайджане выйдет на полную мощность в 2020 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе российско-азербайджанской межправкомиссии.

"Сегодня нам предстоит открыть современный-фармацевтический комплекс "Р-Фарм", на полную мощность выйдет уже в 2020 году", - отметил он.

Строительство фармацевтического комплекса началось в 2016 году. Российская "Р-Фарм", частная азербайджанская компания "Вита-А" и Азербайджанская инвестиционная компания (АИК, принадлежит государству в лице Минэкономики Азербайджана) планировали инвестировать в проект более $70 млн.

Теги
АзербайджанРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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