Второй Каспийский экономический форум пройдет в Астрахани в 2021 году

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Второй Каспийский экономический форум пройдет в Астрахани в августе 2021 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании российско-азербайджанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

"Каспий объединяет наши страны. Здесь много вопросов, которые уже обсуждаются и которые находят дальнейшее продвижение. В этой связи хотел бы рассказать, что мы уже наметили подготовку ко второму Каспийскому экономическому форуму. Он запланирован на август 2021 года и пройдет в городе Астрахань", - сказал Орешкин.

Он добавил, что форум станет платформой для обсуждения всех связанных с Каспием вопросов.

Первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркмении. Годом ранее главы России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.