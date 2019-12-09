Передача Чечне "Чеченнефтехимпрома" увеличила спрос на нефтегазовые специальности

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Нефтегазовые специальности в Чечне стали пользоваться большим спросом после передачи региону в собственность компании "Чеченнефтехимпром". Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Магомед Минцаев.

"Определенное оживление мы почувствовали в этом году при приеме на нефтегазовые специальности, при этом конкретных задач, установок, заказов на кадры или технологии от "Чеченнефтехимпром" пока не получали. Конечно, мы готовим нефтепереработчиков, но пока выпускаем их "в никуда". Стараемся трудоустраивать молодых специалистов за пределами республики на предприятия, где они проходили практику, - благодаря проектам "Роснефти", - сказал ректор.

По его словам, вуз рассчитывает на то, что актив компании в скором времени начнет работать на экономику республики, и тогда появятся задачи для нефтяного университета. "Конечно, с этим событием мы для себя связываем определенную перспективу, но роль ГГНТУ, скажем так, пока до конца не определена. При этом во всех планируемых к реализации проектах руководство "Чеченнефтехимпром" консультируется со специалистами нашего вуза, поддерживает с нами партнерские отношения. Но, по всей видимости, эта ситуация должна созреть", - добавил Минцаев.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром" - одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что это откроет новые возможности для социально-экономического развития региона, создания новых производств и рабочих мест. Компании принадлежат около 2 тыc. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых находятся в нерабочем состоянии.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7295771