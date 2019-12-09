Росатом получил 30% в головной компании группы "Дело" Шишкарева

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы Росатома) получил 30% в уставном капитале "Управляющей компании "Дело" Сергея Шишкарева, говорится в сообщении Росатома.

Соответствующие документы подписали директор "Атомэнергопрома" Кирилл Комаров и президент группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. В соответствии с подписанными документами, стороны приняли решение объединить усилия, направленные на расширение масштаба и географии логистического бизнеса.

"Перед партнерами стоят амбициозные задачи развития глобального лидера международного транспортно-логистического бизнеса на базе имеющихся компетенций и активов. Основными направлениями совместной деятельности должны стать развитие международных мультимодальных перевозок и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа-Азия через Северный Морской транзитный коридор", - отмечает Росатом.

На базе логистических активов госкорпорации и активов УК "Дело" может быть создана платформа для транспортировки грузов Росатома для строящихся АЭС за рубежом и новой контейнерной арктической линии.

Росатом является уполномоченным инфраструктурным оператором Северного морского пути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота. Активы ООО "УК "Дело" включают шесть портов в Балтийском, по одному порту в Азово-Черноморском и в Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков.

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. Ранее "Дело" выиграло аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" - оператора контейнерных интермодальных перевозок.