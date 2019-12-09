Объем инвестиций в ТОР "Чукотка" в 2020 году составит около 500 млн рублей

АНАДЫРЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в территорию опережающего развития (ТОР) "Чукотка" в 2020 году прогнозируется на уровне 500 млн рублей, будет реализовано порядка 12 инвестпроектов, сообщила в понедельник ТАСС директор Фонда развития Чукотки Ольга Плотникова.

"В 2020 году у нас будет порядка 500 млн рублей инвестиций, это ориентировочно 12 резидентов. Каких-то крупных проектов, по крайней мере пока, не прогнозируется", - сказала она.

Плотникова уточнила, что в текущем году объем инвестиций в ТОР составил более 26 млрд рублей. Таких показателей удалось достичь благодаря реализации двух якорных инвестиционных проектов по освоению Баимской рудной зоны - золоторудных месторождений "Клен" и "Кекура".

"В этом году к нам вошли два крупных инвестора. АО "Базовые металлы" реализует проект строительства горно-перерабатывающего предприятия на базе месторождения "Кекура". Объем инвестиций - 18,4 млрд рублей. ООО "Клен" реализует проект строительства горно-перерабатывающего комплекса на базе одноименного золотосеребряного месторождения. Объем инвестиций составляет 7,5 млрд рублей", - сказала Плотникова.

В январе в 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" в Чукотском АО и ее переименовании в ТОР "Чукотка". С 2016 года с резидентами ТОР подписано 49 соглашений с общим объемом заявленных инвестиций в 37 млрд рублей. В соответствии с соглашениями планируется создать 3,4 тыс. новых рабочих мест.