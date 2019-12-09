Власти Самарской области предлагают снизить максимальную ставку по кредитам МСБ до 6-7%

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области предлагают снизить максимальную ставку по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), выдаваемых правительственным гарантийным фондом, до 6-7%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

"Сейчас мы вместе с федеральным центром работаем по направлению снижения этой ставки до 6-7%", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова. Он выразил надежду на то, что действующая ставка в 8,5% может быть снижена уже в 2020 году.

Гендиректор микрокредитной компании "Гарантийный фонд Самарской области" Юлия Красина рассказала, что в настоящее время предприниматель может обратиться в гарантийный фонд, если у него не хватает залога для получения кредита в банке. "Мы можем предоставить наше поручительство до 50% от суммы требуемого залога, лимит - 25 млн рублей", - пояснила она.

При этом фонд предоставляет микрозаймы, которые делятся на два блока. "Первый - уже действующий на рынке предприниматель, которого можно оценить, максимальная сумма - 5 млн рублей, срок - 36 месяцев, есть возможность получения по льготным ставкам - от 3,25% до 8,5%. 3,25% - для моногородов, для приоритетных отраслей других муниципалитетов ставки начинаются от 6,5% до 8,5%", - пояснила она.

Категория займов для начинающих предпринимателей, работающих менее года, - для них максимальная сумма составляет 2 млн рублей на срок до двух лет. "В так называемой "программе 8,5%" участвует большой перечень банков", - отметила Красина.

При этом она добавила, что в настоящее время снижен "порог вхождения" в программу: если раньше нужно было претендовать на достаточно большой объем кредита, чтобы иметь возможность получить его по льготной ставке, сейчас эта сумма - от 3 млн рублей.