Электропоезда "Ласточка" начали курсировать из Перми и Тюмени в Екатеринбург

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" начали курсировать между тремя уральскими городами, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"Скорые пассажирские поезда "Ласточка" с сегодняшнего дня начали курсировать на направлениях Пермь - Екатеринбург и Тюмень - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

По словам начальника Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - Ивана Колесникова, которые приводятся в сообщении, в данный момент рейсы "Ласточек" между Пермью, Тюменью и Екатеринбургом выполняются раз в день. Но уже в 2020 году частота курсирования увеличится до двух раз в день.

"Межрегиональные рейсы на направлениях Пермь - Екатеринбург и Тюмень - Екатеринбург будут выполняться ежедневно электропоездами "Ласточка" [с местами для сидения] в стандартном пятивагонном исполнении. <…> Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения за 45 дней до начала поездки", - говорится в сообщении.