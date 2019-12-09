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Неверов: переходный период при ликвидации унитарных предприятий продлят до пяти лет

По словам депутата, процесс перехода требует "очень серьезного подхода"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Законопроект о запрете на создание новых и ликвидации либо реорганизации существующих унитарных предприятий дополнят поправками о пятилетнем переходном периоде. Об этом в понедельник журналистам сообщил лидер думских единороссов Сергей Неверов. Нижняя палата рассмотрит документ во втором чтении 10 декабря.

"Мы работали над поправками. В настоящей редакции президент РФ и правительство получают возможность создавать и принимать решение о ликвидации МУП и ГУП. Регионы, естественно, смогут при наличии веских оснований создавать ГУП и МУП, но в дальнейшем процедура будет происходить через оценку ФАС, - сказал Неверов. - Ну и самое важное - переходный период, который устанавливается в течение пяти лет, до 2025 года".

Процесс перехода, подчеркнул парламентарий, требует "очень серьезного подхода". "У нас есть [территории], где кроме ГУП и МУП нет конкуренции и нет совершенно других структур, которые могли бы обеспечивать жизнедеятельность в регионе. Поэтому пятилетний период дан регионам для такого перехода", - пояснил он.

Депутат выразил надежду на принятие законопроекта во втором чтении с указанными поправками. "И, соответственно, с 1 января 2020 года этот переходный период до 2025 года будет запущен", - заключил Неверов.

О законопроекте

Законопроект был подготовлен ФАС, внесен в Госдуму правительством и принят Госдумой в первом чтении 11 декабря 2018 года. Согласно редакции первого чтения, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы. Первоначально при подготовке документа ко второму чтению этот переходный период было решено продлить до 1 января 2023 года. Документ 4 декабря был рекомендован к принятию во втором чтении комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.

На 1 января 2018 года в России насчитывалось более 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года, свидетельствуют данные ФАС.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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