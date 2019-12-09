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Отходы угольных ТЭЦ в Кузбассе планируют применять при строительстве дорог

Золошлаковые материалы планируют использовать при строительстве новой дороги в обход Кемерово

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Отходы, которые в большом количестве образуются в результате работы угольных ТЭЦ, в Кузбассе планируют перерабатывать и применять при строительстве новых дорог. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Шейбак.

"Будет строиться новая инфраструктура, дороги, развязки - наши доступные золошлаковые материалы (ЗШМ) станут востребованы. Дорожники уже обратились к нам с просьбой предоставить несколько самосвалов ЗШМ "на пробу". Мы прорабатывали варианты сотрудничества, ждем окончательного ответа", - сказал Шейбак.

Он пояснил, что прорабатывается вопрос о том, чтобы использовать золошлаковые материалы при строительстве новой дороги для транзитного транспорта в обход Кемерово. Проект в настоящий момент находится в разработке. ЗШМ могут применяться для формирования основания полотна проезжей части в качестве альтернативы песку и гравию.

СГК имеет положительное заключение санитарной, радиологической и экологической экспертиз на золошлаковые материалы, которые производятся путем вторичной переработки отходов, образующихся после сгорания угля на ТЭЦ.

"Практически единственные в России мы провели сложную работу по узакониванию возможности применения золошлаковых отходов. На данный момент технология получения ЗШМ прошла все экспертизы на безопасность: санитарную, радиологическую и экологическую, а также подтверждена сертификатами соответствия нормативным документам", - добавил Шейбак.

СГК работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Теги
РоссияКемеровская область
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