Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке составит до 450 млрд рублей за пять лет

ГОРКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке может составить до 450 млрд рублей за 5 лет, заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания председателя правительства РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.

"В соответствии с предварительными расчетами, на 5 лет действия программы общий объем выданных кредитов составит до 450 млрд рублей, их число - порядка 150 тысяч. Выдавать кредиты будет Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "Открытие". При этом "Дом.РФ" и Азиатско-Тихоокеанский банк уже принимают заявки: 120 заявок подано, выдача кредитов начнется завтра во Владивостоке. Будем контролировать", - сказал он.

Как отметил вице-премьер, подписанное премьером постановление создает новые условия для получения жилья жителями Дальнего Востока. При расчете программы за основу брался среднемесячный доход на семью из двух работающих супругов не менее 55,5 тыс. рублей, а это 48% молодых семей Дальнего Востока. Ставка кредита - 2%, срок - до 20 лет, объем - до 6 млн рублей, первоначальный взнос - не менее 20%. В городах программой предусматривается приобретение нового жилья, в сельских населенных пунктах, учитывая малый объем строительства, предполагается возможность приобретения жилья на вторичном рынке.

"Кроме того, программа предусматривает возможность строительства дома на полученном от государства бесплатном гектаре. На сегодняшний день гектар на Дальнем Востоке получило более 75 тыс. граждан РФ. В рамках этого раздела программы любой гражданин России, который хочет жить и работать на Дальнем Востоке, может получить 1 гектар и, устроившись на работу, получить под залог строящегося дома необходимые средства для его строительства", - отметил Трутнев.

Также вице-премьер проинформировал Медведева о работе правительства РФ по развитию Дальнего Востока. На сегодняшний день, по его словам, с государственной поддержкой на Дальнем Востоке реализуется 2094 инвестиционных проекта. 283 предприятия уже построены, общий объем осуществленных частных инвестиций - 788,5 млрд рублей, создано 43 тыс. рабочих мест. "На 1 рубль бюджетных вложений приходится 15,5 руб. частных инвестиций, темпы роста промышленности за 9 месяцев текущего года составили 6,9%", - заключил Трутнев.