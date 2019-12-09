Ессентуки за 11 месяцев собрали 70 млн руб. курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Ессентуки за 11 месяцев 2019 года собрали 70 млн рублей курортного сбора, что на 8% больше планового показателя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской администрации.

"За 11 месяцев 2019 года санатории и гостиницы Ессентуков собрали 70 млн рублей курортного сбора. Опережение по сбору составило 8%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в городе-курорте наблюдается рост турпотока на 10%. На 1 декабря количество гостей Ессентуков составило 222 тыс., 185 тыс. жителей России и зарубежья отдохнули в санаториях курорта, почти 40 тыс. гостей останавливались в гостиницах Ессентуков.

"Растущие показатели во многом обязаны количеству и уровню событийных мероприятий, которые в 2019 году были включены в событийный календарь министерства туризма и оздоровительных курортов края. Новый событийный календарь для Каавминвод также содержит много интересных и ярких программ", - отмечается в пресс-релизе.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.