{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Договор об управлении РЖД Улан-Баторской железной дорогой продлен на пять лет

Ранее бывший первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин сообщил, что разработана программа долгосрочного развития УБЖД, которая на первом этапе потребует вложений в размере $260 млн

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении доверительного управления Улан-Баторской железной дорогой, которое осуществляют "Российские железные дороги". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о продлении на пять лет срока действия договора доверительного управления находящимися в федеральной собственности 50 процентами акций... акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога"... в соответствии с которым доверительным управляющим является открытое акционерное общество "Российские железные дороги", - говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее бывший первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин рассказывал журналистам, что разработана программа средне- и долгосрочного развития УБЖД, которая на первом этапе потребует вложений в размере $260 млн. Проекты должны реализовать в течение 2020 и 2021 годов. Программа включает как модернизацию инфраструктуры, так и приобретение новых активов. В дальнейшем рассмотрят ряд дополнительных проектов, в частности строительство железнодорожного пути до границы с Китаем.

"Улан-Баторская железная дорога" - совместное монголо-российское предприятие, которое обслуживает железнодорожную инфраструктуру Монголии, осуществляет пассажирские и грузовые перевозки по территории страны.

Реклама на ТАСС
Schneider Electric представила систему охлаждения для дата-центров, работающих с AI
Она функционирует на базе технологии жидкостного охлаждения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС