Договор об управлении РЖД Улан-Баторской железной дорогой продлен на пять лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении доверительного управления Улан-Баторской железной дорогой, которое осуществляют "Российские железные дороги". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о продлении на пять лет срока действия договора доверительного управления находящимися в федеральной собственности 50 процентами акций... акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога"... в соответствии с которым доверительным управляющим является открытое акционерное общество "Российские железные дороги", - говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее бывший первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин рассказывал журналистам, что разработана программа средне- и долгосрочного развития УБЖД, которая на первом этапе потребует вложений в размере $260 млн. Проекты должны реализовать в течение 2020 и 2021 годов. Программа включает как модернизацию инфраструктуры, так и приобретение новых активов. В дальнейшем рассмотрят ряд дополнительных проектов, в частности строительство железнодорожного пути до границы с Китаем.

"Улан-Баторская железная дорога" - совместное монголо-российское предприятие, которое обслуживает железнодорожную инфраструктуру Монголии, осуществляет пассажирские и грузовые перевозки по территории страны.