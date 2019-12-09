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Ярославская область подписала пять инвестиционных соглашений на общую сумму 8 млрд рублей

Инвестиции позволят создать более 200 новых рабочих мест

ТАСС, 9 декабря. Ярославская область подписала пять соглашений о реализации в регионе инвестиционных проектов в сферах дорожного строительства, сельского хозяйства, производства посуды. Общая сумма инвестиций составит 8 млрд рублей, сообщается в понедельник на портале органов государственной власти региона.

"9 декабря на Ярославском инвестиционном форуме подписано пять соглашений о намерениях по реализации в регионе различных проектов. Их суммарная стоимость - около 8 миллиардов рублей, предусмотрено создание более 200 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Ярославской области уточнили, что на территории опережающего развития "Тутаев" до 2024 году планируется создать производство блочно-комплексных электростанций, до 2021 года - геосинтетических материалов для строительства автомобильных дорог. На территории опережающего развития "Гаврилов-Ям" появится завод по изготовлению керамической посуды. Помимо этого, в Ярославской области планируется открыть предприятие по изготовлению кормов для сельскохозяйственных животных и комбинат по выращиванию овощных и ягодных культур в защищенном грунте.

"Подписанные сегодня соглашения - результат кропотливой работы инвесторов и партнеров региона. Они могут дать мощный импульс к развитию моногородов Тутаева и Гаврилов-Яма, а также Ярославского индустриального парка", - сказал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Ярославской области Евгения Васильева.

Ярославский инвестиционный форум прошел 9 декабря. В нем приняли участие более 400 представителей крупных компаний, институтов развития, бизнес-сообществ, инвесторы и предприниматели. В пресс-службе правительства региона отметили, что на форуме работали шесть площадок, где были презентованы промышленные и туристические проекты.

Теги
РоссияЯрославская область
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