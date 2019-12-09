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Ульяновская область намерена реализовать проект по созданию сельскохозяйственной биржи

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин отметил, что аграрии не должны задумываться, как продать свои товары

УЛЬЯНОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Ульяновские власти планирует реализовать в регионе пилотный проект по созданию сельскохозяйственной биржи. Об этом сообщил журналистам министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

"Мы совместно с Советом Федерации сейчас проводим работу на предмет создания сельскохозяйственной биржи, которая будет ориентирована уже на экспорт. Это будет всероссийский проект, пока идут два пилотных региона, в том числе это Ульяновск", - сказал он.

Семенкин считает, что торговля, в том числе и продуктами питания, должна переходить в электронную форму. "Допустим, пчеловод, который производит мед, мог бы свою продукцию заявить на этой платформе, а на нее уже имеется определенный спрос, в том числе и Китая. <…> Электронные платформы позволяют решить массу вопросов большого расстояния", - пояснил он.

Министр добавил, что аграрии не должны задумываться, как продать свои товары. "Сельхозтоваропроизводитель должен сконцентрироваться на качественном производстве продукта", - уточнил он.

В пятницу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своем инвестиционном послании отметил, что в регионе будет реализован новый для Ульяновской области формат торговли - "Электронная ярмарка". По его словам, проект предполагает выстраивание товаропроводящей сети "село - городской потребитель". Морозов пояснил, что с помощью электронных платформ небольшие производители, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры получат возможность продавать свой товар покупателям через цифровой канал без затрат на содержание постоянного торгового объекта.

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