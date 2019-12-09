Подписано соглашение о подключении АЭС "Аккую" к энергосистеме Турции

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания "Аккую Нуклеар", реализующая проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, и Акционерное общество по передаче электроэнергии Турции TEIAS подписали в понедельник соглашение о подключении АЭС "Аккую" к энергосистеме республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник госкорпорацией "Росатом" заявлении.

"Генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева и заместитель генерального директора Акционерного общества по передаче электроэнергии Турции TEIAS Мурат Токат вместе с главой департамента тарификации и клиентского обслуживания TEIAS Нурханом Озаном подписали Соглашение о подключении АЭС "Аккую" к энергосистеме Турецкой Республики. Cоглашение позволит АО "Аккую Нуклеар" и TEIAS вести полномасштабную работу по созданию схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", включающей в себя шесть высоковольтных линий электропередачи для подключения АЭС "Аккую" к системе электроснабжения Турции", - отмечается в коммюнике.

В Росатоме подчеркнули, что в рамках соглашения электроэнергия, вырабатываемая АЭС "Аккую", будет передаваться с распределительного устройства АЭС "Аккую" по линиям электропередачи с напряжением 400 кВ на шесть трансформаторных подстанций, являющихся частью единой энергосистемы Турции. Общая протяженность высоковольтных линий, которые будут сооружены в рамках создания схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", превысит 1000 км, что позволяет говорить о создании самой мощной и разветвленной системе выдачи мощности в стране.

Залог надежной передачи электроэнергии

По словам Зотеевой, "через несколько лет Турции предстоит впервые интегрировать в свою систему электропередачи атомную электростанцию - бесперебойный источник базовой генерации большого количества электроэнергии". "Соглашение становится залогом того, что инфраструктура турецкой энергосистемы будет готова к подключению АЭС и надежной передаче вырабатываемой электроэнергии потребителям. Соблюдение параметров совместимости с внешней электрической системой неразрывно связано с обеспечением надежности и безопасности эксплуатации АЭС, поэтому подписание соглашения о подключении можно несомненно отнести к важным этапам реализации проекта АЭС "Аккую", - сообщила генеральный директор АО "Аккую".

Об АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турции, заключенногоправительством РФ и правительством Турции 12 мая 2010 года.

Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую Нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.

Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build - Own - Operate ("строй - владей - эксплуатируй").