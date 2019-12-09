Дефицит бюджета Адыгеи на 2020 год составил 9,2% от собственных доходов

МАЙКОП, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Адыгеи в понедельник в окончательном чтении приняли региональный закон "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы", в соответствии с которым уровень дефицита бюджета республики на будущий год составил 9,2%, или порядка 1 млрд рублей от собственных доходов, передает корреспондент ТАСС.

"С учетом рекомендованных к принятию поправок основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год составят по общему объему доходов республиканского бюджета около 24,5 млрд рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы - 11,5 млрд рублей), безвозмездные поступления - свыше 12,9 млрд рублей. Расходы превысят 25,5 млрд рублей. Размер дефицита составит более 1 млрд рублей", - сказал на сессии зампредседателя парламента - председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям Мухамед Ашев.

Уровень дефицита бюджета Адыгеи на 2020 год от собственных доходов составил 9,2%, уточнили ТАСС в министерстве финансов республики. Бюджет республики на 2019 год был принят с доходами в 21,5 млрд рублей, расходами - 22,1 млрд рублей и дефицитом на сумму 0,6 млрд рублей. Размер дефицита бюджета на будущий год соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ и позволит сохранить социальную направленность - профинансировать государственные программы, выполнение региональных проектов в рамках нацпроектов, поддержать развитие экономики, проиндексировать социальные выплаты, содержать учреждения бюджетной сферы.

По словам Ашева, при подготовке проекта закона ко второму чтению была одобрена поправка об увеличении объема резервного фонда на 2020 год на сумму порядка 61,6 млн рублей, эти средства будут направлены на решение социальных вопросов территорий. Поправками также увеличен объем регионального дорожного фонда на 261,3 млн рублей, из них 115 млн рублей направят на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения. В частности, 30 млн рублей на дороги получит город Адыгейск, 50 млн рублей - Майкоп и 35 млн рублей - Энемское городское поселение.

О бюджете на 2021 и 2022 годы

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год утвержден в сумме более 22 млрд рублей, на 2022 год - 21,8 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год - в сумме 22,4 млрд рублей, на 2022 год - 22,0 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2021 год составит 0,4 млрд рублей, на 2022 год - 0,2 млрд рублей, уточнили ТАСС в министерстве финансов республики.

Основными источниками налоговых доходов республики являются налог на прибыль организаций (доля в собственных доходах - 22,7%) и налог на доходы физлиц (31,6%), а также акцизы по подакцизным товарам, в частности - на алкогольную продукцию и доходы от уплату налогов на нефтепродукты, налоги на совокупных доход, имущественные налоги, налог на добычу полезных ископаемых, госпошлины. Среди источников неналоговых доходов региона - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, а также штрафы, санкции, возмещения ущерба.