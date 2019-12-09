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Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за этикетки энергоэффективности

На ней будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Введение в России с марта 2020 года этикетки энергоэффективности для автомобилей, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, не приведет к росту цен на машины, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Введение этикетки энергоэффективности не повлияет на ценообразование автомобилей в РФ", - сообщили в пресс-службе.

31 марта 2020 года вступает в силу ГОСТ, получивший название "этикетка энергоэффективности". Он будет выдаваться изготовителем транспортных средств на добровольной основе и определять класс энергоэффективности транспортного средства (от G до А++) в зависимости от объема выделяемого СО2. Самый высокий класс энергоэффективности (А++) имеют электромобили. Также на этикетке указывается количество топлива (электроэнергии в случае электромобилей), расходуемого на 100 км пробега.

Предполагается, что подобное информирование стимулирует производителей выпускать, а потребителей приобретать энергоэффективные транспортные средства, а значит позволяет уменьшить воздействие человека на изменение климата и экономит природные ресурсы.

Этикетка применяется к автомобилям массой до 3,5 тонны и оборудованным любыми типами двигателей (внутреннего сгорания, гибридными, электрическими). Исключение сделано только для тех изготовителей автомобилей, чей годовой выпуск не превышает 2 тыс. штук.

Вид так называемой этикетки аналогичен этикеткам на бытовой технике, которые информируют о классе энергопотребления. В отношении транспортных средств вводится семь основных классов энергоэффективности от А до G и три подкласса (А++, А+, B+). На высшую оценку А++ могут претендовать только машины с нулевым выбросом СО2.

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