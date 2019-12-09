Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".

"Московский аэропорт Внуково с 10 декабря 2019 года не принимает посадочные талоны в электронном виде", - сообщается в пресс-релизе.

Начиная со вторника пассажирам Внуково необходимо после онлайн-регистрации распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту на стойках регистрации.

Внуково начал принимать электронные посадочные на внутренних рейсах с 1 июня этого года. В пресс-службе Внуково пообещали предоставить комментарий позднее.

Внуково является базовым аэропортом для "Победы". Авиакомпания летает из Внуково в 33 российских города и 23 города Италии, Германии, Испании, Турции, Черногории, Кипра, Латвии, Армении, Чехии, Словакии, Нидерландов, Австрии, Израиля, Арабских Эмиратов.