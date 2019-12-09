{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Начиная со вторника пассажирам необходимо после онлайн-регистрации распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту, сообщает авиакомпания "Победа"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".

"Московский аэропорт Внуково с 10 декабря 2019 года не принимает посадочные талоны в электронном виде", - сообщается в пресс-релизе.

Начиная со вторника пассажирам Внуково необходимо после онлайн-регистрации распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту на стойках регистрации.

Внуково начал принимать электронные посадочные на внутренних рейсах с 1 июня этого года. В пресс-службе Внуково пообещали предоставить комментарий позднее.

Внуково является базовым аэропортом для "Победы". Авиакомпания летает из Внуково в 33 российских города и 23 города Италии, Германии, Испании, Турции, Черногории, Кипра, Латвии, Армении, Чехии, Словакии, Нидерландов, Австрии, Израиля, Арабских Эмиратов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за этикетки энергоэффективности
На ней будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС