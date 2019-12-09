Украина и Россия договорились в Париже продолжать переговоры по газовому вопросу

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Украинская и российская делегации в Париже договорились продолжать переговоры относительно поставок газа. Об этом в понедельник сообщил журналистам исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", - отметил он.

Витренко добавил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и Россией требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах.

"Я думаю, продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах заключения транзитного контракта.