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Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о защите и поощрении инвестиций

Также будут рассмотрены сопутствующие законопроекту поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании 10 декабря в первом чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Документ представит замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

Также будут рассмотрены сопутствующие законопроекту поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Законопроект предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный.

Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд рублей минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей (при общем бюджете не менее 7 млрд рублей). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд рублей (общий бюджет - от 25 млрд рублей).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

Инвесторам нужна уверенность

Замглавы Минфина Андрей Иванов на заседании комитета Госдумы по экономической политике в начале декабря отмечал, что концепция документа заключается в том, чтобы создать благоприятные и предсказуемые условия для долгосрочного вложения капиталов в проекты на территории РФ.

По словам вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, "необходимо сделать так, чтобы у всех были равные возможности на получение поддержки". При этом он указал, что в нынешнем виде законопроект требует разработки большого количества нормативно-правовых актов.

В конце ноября депутаты также обсудили законопроект с экспертами. Как заявил в ходе дискуссии президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, если принятие этой инициативы затянется, может возникнуть "инвестиционная пауза".

По словам Шохина, это инвестиционный кодекс, который должен вобрать в себя лучшее от уже существующего законодательства, а также быть понятен бизнесу и "не требовать большого объема подзаконных актов".

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