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Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Украина и Россия не достигли никаких договоренностей по газу на переговорах в Париже. Об заявил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Ай-си-ти-ви".

"Пока никаких договоренностей достигнуто не было", - сказал он. На переговорах украинская сторона "занимала стандартную позицию, нацеленную на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива (газотранспортной системы - прим. ТАСС)", - добавил Коболев.

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