Путин заявил, что цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость газа для промышленных потребителей на Украине может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе". Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в "нормандском формате".

"Известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договорим о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что на встрече с Путиным удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа через украинскую территорию.