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Путин заявил, что цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что на встрече с президентом РФ удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа через украинскую территорию

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость газа для промышленных потребителей на Украине может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе". Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в "нормандском формате".

"Известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договорим о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что на встрече с Путиным удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа через украинскую территорию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныСаммит "нормандской четверки" в Париже
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Зеленский заявил, что на встрече с Путиным вопрос транзита газа был разблокирован
По его словам, далее на уровне советников будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали по транзиту газа
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