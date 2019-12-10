Зеленский заявил, что контракт на транзит газа будет подписан более, чем на один год

Путин заявил, что цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что на встрече с президентом РФ удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа через украинскую территорию

Читать полностью