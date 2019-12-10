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Зеленский заявил, что контракт на транзит газа будет подписан более, чем на один год

Зеленский заявил о том, что контракт на транзит газа будет подписан более, чем на один год.

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Путин заявил, что цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что на встрече с президентом РФ удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа через украинскую территорию
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