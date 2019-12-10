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Завод "Амурсталь" в Комсомольске сократил выпуск металлопродукции, но продолжает работать

В конце ноября сообщалось об угрозе остановки работы завода из-за сообщений в СМИ о прошедших на предприятии обысках

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Металлургический завод "Амурсталь" (принадлежит группе компаний "Торэкс") в Комсомольске-на-Амуре сократил выпуск металлопродукции в декабре из-за сообщений об обысках на предприятии, но его работа не остановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Торэкс-Хабаровск" Сергей Кузнецов.

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В середине ноября в компаниях "Торэкс" и компаниях-партнерах правоохранительные органы изъяди документы. По данным источника ТАСС, это было связано с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС. В "Торэксе" заявили, что действия сотрудников правоохранительных органов на работу "Амурстали" не повлияли, однако в конце месяца сообщили об угрозе остановки работы завода, поскольку банки приостановили финансирование, а предприятия - отгрузку металлолома и материалов, без которых невозможно его функционирование.

"В связи с освещением в СМИ информации, которая не соответствовала действительности, о якобы проведенных обысках на "Амурстали" поставщики лома притормозили отгрузку, банки приостановили выдачу траншей по имеющимся кредитным линиям, покупатели колебались в размещении заказов. Поставки металлолома с собственных площадок не останавливались ни на один день, и на сегодня руководством предприятия предприняты все меры, которые позволили убедиться нашим поставщикам и покупателям в том, что ООО "Торэкс-Хабаровск" - надежный партнер, выполняющий свои обязательства", - сказал Кузнецов.

В компании агентству сообщили, что на предприятии в ноябре проводились не обыски, а гласное оперативно-разыскное мероприятие по обследованию помещений, во время которого сотрудники правоохранительных органов запросили некоторые документы. Документы были им предоставлены. "Предварительный план производства в декабре составлял 90 тыс. тонн стальной заготовки. После шумихи, поднятой в СМИ, план пришлось корректировать, и только на прошлой неделе нам удалось стабилизировать ситуацию по поставкам лома, материалов и отгрузке готовой продукции. План производства декабря - 72 тыс. тонн стальной заготовки и 21,5 тыс. тонн сортового проката. В декабре произведено 16,5 тыс. тонн заготовки. План производства вполне реальный и будет выполнен", - сказал Кузнецов.

Он также сообщил, что остановки завода не произойдет, сокращение сотрудников не планируется, долгов по заработной плате нет. Банки возобновили финансирование на разных условиях, отметил он. В 2018 году завод выпустил 650 тыс. тонн заготовки, в 2019 году планирует произвести 950 тыс. тонн заготовки.

О "Торэкс"

ГК "Торэкс" была образована в 2007 году, занимается заготовкой, хранением и переработкой лома черных металлов, а также реализацией металлопродукции в регионах Дальнего Востока. "Торэкс" - владелец собственной сети из 53 заготовительных и производственных площадок на Дальнем Востоке с административным центром в Хабаровске. Владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь", где работает свыше 3 тыс. человек.

Правительство региона в ноябре озвучило намерение создать залоговый фонд для спасения завода. Региональные власти, согласно распоряжению кабмина о долгосрочном плане комплексного развития города, являются ответственными за развитие металлургического комплекса в Комсомольске-на-Амуре и обязаны оказывать поддержку предприятиям. В фонд могут войти объекты и имущество, которое находится сейчас в краевой собственности, стоимостью порядка 130 млрд рублей.

Теги
РоссияХабаровский край
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