Росстат подсчитал, сколько стоит салат "Оливье" в 2019 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость салата "Оливье" в России в этом году выросла на 4,3% по сравнению с показателем на конец 2018 года, до 326,5 рублей. Инфляция в ноябре этого года к декабрю прошлого составила 2,7%, следует из данных Росстата о стоимости овощей и других компонентов, необходимых для приготовления "Оливье".

По данным Росстата, цена традиционного "Оливье" составила в ноябре 2019 года 326,5 руб. против 313 руб. за аналогичный период прошлого года.

Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс, включает 300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, четыре куриных яйца, 200 г майонеза, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г моркови.

По данным Росстата, стоимость вареной колбасы выросла на 5,1%, до 119,5 рублей (исходя из объема, необходимого для приготовления салата), стоимость маринованных огурцов - на 5,5%, до 66,2 рублей, зеленого горошка - на 5,5%, до 62,9 рублей, куриные яйца подорожали на 2,6%, до 24,5 рублей, майонез - на 4,4%, до 35,4 рублей. При этом картофель подешевел на 4,7% (цена за полкилограмма составила в ноябре этого года 10,35 рублей), репчатый лук - на 0,8% (цена за 100 г - 2,4 рубля), морковь - на 11,1% (цена за 200 г - 5,2 рублей).

В прошлом году стоимость традиционного новогоднего салата выросла на 5,2% против инфляции 3,4%.

Стоимость салата "Оливье" в регионах

Больше всего стоимость салата выросла в 2019 году в Чукотском автономном округе - на 16,4% (до 601 рубля), Костромской области - 14,4% (до 297 рублей), в Республике Алтай - на 12,9% (до 337 рублей), в Республике Бурятия - на 11,2% (до 324,8 рублей), в Карелии - на 11% (до 355,9 рублей) и Забайкальском крае - на 10,5% (до 328,7 рублей).

При этом цена "Оливье" снизилась в шести регионах: в Дагестане - на 4,6%, до 280,9 рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - на 2,5%, до 399 рублей, в Новосибирской области - на 2%, до 307,85 рублей, в Туве - на 1,4%, до 308,5 рублей, в Волгоградской области - на 1%, до 344,4 рублей, а также в Ненецком автономном округе - на 0,9%, до 471 рублей.

В данных Росстата отмечается, что в Москве "Оливье" подорожал на 6% (до 437 рублей), в Санкт-Петербурге - на 3,5% (до 354 рублей).