Первые объекты парка "Три вулкана" на Камчатке планируется сдать в 2025 году

ТАСС, 10 декабря. Компания "Роза Хутор", создающая на Камчатке парк отдыха "Три вулкана", планирует сдать в эксплуатацию первые объекты парка в 2025 году. Об этом ТАСС рассказал председатель Совета директоров компании "Парк "Три вулкана" и курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.

Гендиректор "Розы Хутор" Сергей Бачин: Камчатка — это не VIP, Камчатка — для всех

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса заключено 4 сентября на Восточном экономическом форуме в 2019 году между правительством региона, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором. Планируется создать в районе сопки Горячей курорт с 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами.

"В 2020 году мы приступим к проектным работам. В планах ввести в эксплуатацию первые объекты в 2025 году. Тогда же мы рассчитываем принять на новом курорте и первых туристов", - сказал Бачин.

Он добавил, что сейчас ведется эскизное проектирование, решаются вопросы транспортной и инженерной инфраструктуры, продолжается разработка мастер-плана проекта. Уже определено расположение ключевых объектов и туристических маршрутов, на части участков проведены изыскательские работы.

Также компания подала заявку на получение статуса резидента ТОР "Камчатка" и планирует пользоваться всеми льготами, предоставляемыми этим режимом. "Кроме того, сейчас мы активно ведем переговоры с Ростуризмом на предмет поддержки проекта в рамках государственной программы развития внутреннего и въездного туризма", - рассказал собеседник агентства.

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса заключено на Восточном экономическом форуме между правительством региона, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором. Предполагается, что курорт ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек. Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей.