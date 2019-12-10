На Сахалине сохранят субсидирование внутриобластных перелетов на 2020 год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области заложили в проекте бюджета региона на следующий год около 765 млн рублей на субсидирование местных авиаперевозок. Финансирование осталось на том же уровне, что и в 2019 году, сообщил во вторник ТАСС представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства островного региона.

В этом году в Сахалинской области были введены единые тарифы на субсидированные внутренние авиаперевозки для всех категорий граждан вне зависимости от места регистрации. По информации властей, такое решение принято в целях повышения транспортной доступности, деловой активности и туристической привлекательности удаленных районов региона.

"Субсидирование [на 2020 год] остается на том же уровне, что в 2019 году", - сообщил собеседник агентства.

В министерстве рассказали, что на сегодня в области действуют пять местных авиамаршрутов: из Южно-Сахалинска в Шахтерск, в Ноглики в Оху, в Южно-Курильск (остров Кунашир) и Курильск (остров Итуруп). Все они выполняются авиакомпанией "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот").

"Конечно, на поезде или автобусе билет будет стоить немного дешевле, но и время в пути составит полсуток. Благодаря субсидированным авиаперевозкам жители и гости районов могут беспрепятственно перемещаться внутри области по доступным ценам, потратив при этом от одного до двух часов. Приезжие раньше удивлялись тому, что на Сахалин они летели за 20 тыс. рублей, а до Охи им нужно было потратить целых 15 тыс. рублей, с вводом единого тарифа стоимость билета опустилась до приблизительно 7 тыс. рублей. Что касается Курильских островов, то туда ни на поезде, ни на автобусе не уехать, поэтому по этим направлениям субсидирование перевозок имеет особую значимость", - рассказал ТАСС представитель администрации Охинского городского округа (самый северный район Сахалина).

В 2019 году на субсидирование внутрирегиональных авиаперевозок из бюджета области было направлено 765 млн рублей. Стоимость билета в одну сторону по маршрутам Южно-Сахалинск - Южно-Курильск и Южно-Сахалинск - Курильск с учетом субсидий составляет 5950 рублей, а по маршруту Южно-Сахалинск - Оха - 6950 рублей. В Шахтерск и в Ноглики из Южно-Сахалинска и обратно можно улететь всего за 2 тыс. рублей в одну сторону.