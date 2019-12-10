В Париже заявили, что французские предприятия обеспечивают 160 тыс. рабочих мест в России

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Франция лидирует среди иностранных работодателей в России. Об этом заявил в интервью ТАСС министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, подводя предварительные итоги уходящего года.

"Французские предприятия являются лидерами среди иностранных работодателей в России, обеспечивая 160 тыс. рабочих мест", - сообщил он. "Экспортные поставки из Франции в Россию составили €4,1 млрд, а из России во Францию - €6,7 млрд, согласно данным первых трех кварталов", - добавил Ле Мэр.

Министр отметил, что открывающееся в Москве во вторник заседание двустороннего Совета по экономическому, финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству (CEFIC) предоставляет возможность обменяться мнениями о состоянии деловых контактов. Он высказался за то, чтобы придать новый импульс развитию связей. "Мы стремимся к расширению сотрудничества, выходу за те исторические рамки, в которых уже существуют важные контакты", - заметил он. Министр напомнил, что плодотворное сотрудничество уже сложилось в энергетике, развитии транспорта, авиакосмической отрасли.

Во Франции, продолжил он, были рады, что Россия примкнула к странам, которые взяли на себя обязательства по реализации Парижского соглашения по климату. Как считает Ле Мэр, "ответ на климатический вызов может быть найден только при совместных усилиях". Франция, напомнил он, обладает передовым опытом и технологиями в области охраны окружающей среды, в частности в сфере переработки воды и повышения энергетической эффективности промышленности. "Французские предприятия могут многое привнести в эти отрасли российской экономики", - считает он.

Другое направление связано с индустрией будущего и индустрией 4.0, указал министр. Российский приоритет связан с повышением производительности труда: благодаря этому партнерству, опыт французских предприятий может помочь в достижении поставленных целей. Специальный франко-российский комитет руководителей предприятий по этим вопросам собирался накануне CEFIC.

"В связи с национальными проектами, о которых объявил президент Российской Федерации, важная сфера развития нашего сотрудничества связана со здравоохранением, в частности с медициной для людей пожилого возраста. Проекты сотрудничества в этой области, скорее всего, будут объявлены в течение этой недели", - отметил Ле Мэр. Министр считает необходимым оказать дополнительную поддержку средним и малым французским предприятиям в развитии их деятельности в России.