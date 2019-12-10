Роскачество проверило оливковый майонез

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Роскачество в преддверии новогодних праздников проверило оливковый майонез и выявило несоответствие в ряде случаев реальной жирности товара, указанной на упаковке. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности. Цена товара составила от 24 до 99 рублей за упаковку. Все образцы оказались безопасными и качественными, а также получили высшую оценку по органолептическим показателям: вкус, цвет, запах и консистенция.

Однако в четырех случаях были выявлены расхождения по реальной массовой доле жира товара и указанной на упаковке. Во всех случаях массовая доля жира должна была достигать 67%, но в ходе проверки в майонезе "Глобус" она составила 65,7%, "Паспье" - 66,3%, "Здрава" - 65,1%, "Царский" - 65,4%.

Кроме того, в майонезе ТМ "Маркет" "Перекресток оливковый" (собственная торговая марка сети "Перекресток") выявлен не заявленный в составе консервант - сорбиновая кислота. Количество обнаруженной сорбиновой кислоты было небольшим, поэтому эксперты предположил, что консервант попал в продукт из первичных составных компонентов. В этой связи Роскачество рекомендует производителям тщательнее проверять сырьевые компоненты на этапе поставки.

Опасения не подтвердились

Эксперты Роскачества не обнаружили ни в одном из 18 образцов оливкового майонеза токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов. Также не выявлено превышения по содержанию трансжиров. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и техрегламентам, установленным в Таможенном союзе для отдельных видов масложировой продукции, транжиры допустимы в количестве не более 2%. При этом в проверенных образцах трансжиры содержатся в количестве не более 0,1%.

Во всех исследованных образцах эксперты выявили ДНК оливок. Это значит, что производители действительно добавили масло оливы, а не ароматизаторы. Не подвел майонез и по содержанию яичного белка: количество яичных продуктов во всех образцах соответствует требованиям ГОСТа, отметили в Роскачестве.

Наивысшие оценки по итогам испытания получили оливковый майонез "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК", mr. Ricco. Эти бренды могут претендовать на получение российского Знака качества.