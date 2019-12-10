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Группа компаний "ПИК" может начать массовую жилую застройку на Сахалине и в Приморье

По мнению заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, запуск дальневосточной льготной ипотеки под 2% годовых способствует увеличению строительства недвижимости в ДФО
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" рассматривает возможность начать массовую жилую застройку на территории Сахалинской области и Приморского края. Об этом во вторник сообщил журналистам во Владивостоке заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

"Застройщики заинтересованы в Дальнем Востоке, группа компаний "ПИК" рассматривает для себя несколько площадок - Сахалин и Приморье, чтобы начать массовую застройку", - заявил Тырцев и добавил, что запуск дальневосточной льготной ипотеки под 2% годовых обеспечит на Дальнем Востоке большой платежный спрос. Это, по мнению замминистра, еще больше "подстегнет застройщиков" начать строительство в ДФО.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Получить такой кредит можно однократно. Сегодня три семьи из Владивостока стали первыми на Дальнем Востоке обладателями сертификатов на льготную ипотеку.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время возводит 7,4 млн кв. м.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская областьДальний Восток
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