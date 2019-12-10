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Семьям в Приморье выдали первые ипотечные кредиты под 2% годовых

Молодые семьи по льготной ипотеке в месяц будут выплачивать в два раза меньше денег, чем по обычной ипотеке
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© Наталья Никулина/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Во Владивостоке во вторник состоялась торжественная церемония вручения сертификатов для первых трех на Дальнем Востоке получателей ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых . Сертификаты вручил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Получить такой кредит можно однократно. Заявки на льготную ипотеку в Приморье были собраны заранее. Благодаря этому оформить первые договоры удалось сразу после подписания постановления Медведевым.

"Нам по 35 лет, в начале следующего года будет уже не 35, поэтому для нас вдвойне счастье, что мы успели, скажем так, запрыгнуть в последний вагон и быть в числе первых [получивших льготную ипотеку]", - рассказала журналистам жительница Владивостока Светлана Гридина, получившая льготное финансирование.

Гридины взяли в ипотеку квартиру свободной планировки площадью 80 кв. м. Сейчас у них двое детей, благодаря льготной ипотеке семья сможет сэкономить финансы и вложить в их образование.

"Обычно в банке можно взять ипотеку, но не дешевле, чем под 9% годовых. Здесь же можно брать под 2%. Я попросил сделать небольшие расчеты, у нас получилось по среднему кредиту в 9% годовых около 3,5 млн рублей, а по льготной ипотеке за весь период человек платит 600 тыс. рублей. У нас получилась экономия в 2,5 млн рублей. Если перевести на ежемесячные расчеты, то молодая семья в месяц должна будет при льготной ипотеке отдавать в среднем около 16 тыс. рублей, а при обычной - в два раза больше", - рассказал журналистам Тырцев.

В числе требований к получателям льготной ипотеки - необходимость прописаться в квартире или доме, который приобретается. Сделать это необходимо в течение девяти месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно не менее пяти лет с даты выдачи кредита.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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