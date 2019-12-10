Лауреат Нобелевской премии по химии вошла в совет директоров Alphabet

ТАСС, 10 декабря. Обладательница Нобелевской премии по химии американка Фрэнсис Арнольд вошла в совет директоров холдинга Alphabet, частью которого является компания Google. Об этом сообщил генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи в своем Twitter .

"Я рад приветствовать Фрэнсис Арнольд в совете директоров Alphabet. У Фрэнсис не только богатый опыт научной деятельности и работы в таких сферах, как химия, инженерия, возобновляемая энергия и другие, но еще и Нобелевская премия по химии. С нетерпением жду возможности с ней поработать!" - отметил Пичаи.

Арнольд разработала методику направленной эволюции ферментов, которая заставляет клетку производить новые, ранее не существовавшие ферменты, на основе работы которых можно создать новые лекарства, виды экологически чистого биотоплива. В 2018 году она была удостоена Нобелевской премии по химии совместно с Джорджем Смитом и Грегом Уинтером.