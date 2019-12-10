Вице-премьер объяснил спад в российской микроэлектронике в 90-х бездумной приватизацией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал бездумную приватизацию главной причиной упадка электронной, в том числе микроэлектронной, отрасли в нашей стране в 1990-х годах.

"С 90-х годов практически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Почему это произошло? Я думаю, что бездумная приватизация, когда основные производственные активы оказались в частных руках", - сказал Борисов, выступая на конференция "Электроника в России: будущее отрасли".

Он напомнил, что на рубеже 1970-1980-х годов Советский Союз занимал второе-третье место в мире по объему производства.

По словам вице-премьера, практика показала, что на протяжении последних 20 с лишним лет собственники российских микроэлектронных предприятий не были в состоянии объективно выдерживать темпы, которые требует развитие этой наукоемкой и дорогостоящей отрасли. "В основном развивали их по кредитной схеме, обременяя их, а государство было в стороне. Предприятия развивались только за счет инвестиций, которые изыскивали хозяева электронных производств", - отметил Борисов.

Он отметил, что только за последние два года начались подвижки в направлении развития электронной промышленности в России. "Объемы производства с десятков тысяч серий сегодня приближаются к сотням тысяч, но это капля в море", - подчеркнул зампред правительства.

Серийное производство микроэлектроники

Вице-премьер также заявил, что в России нет серийного производства в области микроэлектроники.

"Сегодня просто глупо говорить, что в России существует серьезное серийное микроэлектронное производство. Мы даже не присутствуем в мировой статистике", - сказал Борисов.

По его словам, бросать эту отрасль нельзя, нужно сделать серьезные выводы и предложить более динамичные шаги для изменения ситуации.

Вице-премьер отметил, что заниматься развитием микроэлектронного производства нужно еще и потому, что это наиболее рентабельное направление в мире. "В микроэлектронике средняя рентабельность производства составляет около 30%, потому что там большая доля прибавочной стоимости, это очень выгодная отрасль. Но мы занимаем одно из последних мест в мире", - добавил Борисов.

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